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إزالة 61% من التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

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إزالة 61% من التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية إزالة 61% من التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية
أعلنت محافظة الشرقية، أنة تمت إزالة عدد كبير من المبانى المخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية، وبلغت نسبة الإزالة 61.2 % ، فى الفترة من 1/1/2016 م حتى 30/3/2016.

جاء ذلك خلال مجلس تنفيذى المحافظة، بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، وفخرى عبد العزيز السكرتير العام المساعد، ومديرى المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد نائب المحافظ، أن مراكز، الإبراهيمية ، صان الحجر ، أبو حماد ، كفر صقر ، مشتول السوق ، القرين، جاءت فى المراكز الأولى لنسبة تنفيذ قرارات الإزالة، حيث بلغت 100 % بينما جاء مراكز "منيا القمح، بلبيس ، فاقوس ، أولاد صقر " بين المراكز الأقل تصديًا للتعدى على الأراضى الزراعية، بنسبة تقل عن 50 % .

ووجه نائب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والعمل على صيانتها أولاً بأول، لتكون جاهزة لتنفيذ أعمال النظافة والإزالات، ورفع الإشغالات، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مليون جنيه لرفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية، بمركز ومدينة بلبيس نظراً لتردى وسوء حالتها.
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>تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية بالمنوفية
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