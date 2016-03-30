الحكومة العراقية: وجدنا الذهاب إلى البرلمان لحسم اختيار الوزراء ضرورى

أفادت فضائية الحدث فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى قال إن التعديل الوزارى يشمل جميع الوزارات، ومن مختلف الكتل السياسية، وتابع:"التعديل الوزارى يمر عبر مرحلتين تتابع".

وأضاف:"التعديل الوزارى غير مرتبط باستقالة أى وزير، ووجدنا من الضرورى الذهاب إلى البرلمان لحسم اختيار الوزراء بعد فشل التوصل إلى توافق مع الكتل".

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادى فى حراك مستمر للتوصل إلى مرشحين توافقيين.

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