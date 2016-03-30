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"ديلوجنز" رواية للكاتب/ هشام سويلم عن دار ليليت للنشر والتوزيع

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"ديلوجنز" رواية للكاتب/ هشام سويلم عن دار ليليت للنشر والتوزيع "ديلوجنز" رواية للكاتب/ هشام سويلم عن دار ليليت للنشر والتوزيع

كتبت: أسماء بركة

"ديلوجنز" رواية للكاتب الدكتور/ هشام سويلم صادرة عن دار ليليت للنشر والتوزيع ، تدور أحداثها في قسم النساء والتوليد في إحدى المستشفيات وتكشف الدراما عن العالم السري للأطباء والمستشفيات وعلاقة الأطباء والممرضات والإدارة بشكل درامي لذيذ وبأسلوب غير مبتذل.
والجدير بالذكر أن الرواية استغرقت مدة ثمانية أشهر لفحصها من قبل الأزهر الشريف حيث أنها تتعرض لبعض القضايا الشائكة دينيًا وعلميًا وإجتماعيًا، بل وتنسف بعض المسلمات والمعتقدات الراسخه فضلًا عن النظريات العلمية التي استقر عليها البحث العلمي لفترات طويلة
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