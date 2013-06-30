هل يمكن علاج حب الشباب باستخدام الليزر؟

أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 22 عاما أعانى من ظهور حب شباب بصورة كبيرة، ومبالغ فيها، واستخدمت كثير من الأدوية التى لم تجد نفعا فهل يمكن استخدام العلاج بالليزر كعلاج لحب الشباب وهل يمكن استخدامه لعلاج الشعيرات الدموية؟

يجيب الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية أن علاج حب الشباب بالليزر والومضات الضوئية، يعطى نتائج فى بعض الحالات فقط وليس شرطا أن تنجح مع شخص أن تنجح مع آخر.

وفى الحالات الصعبة والمزمنة تكون النتيجة غير مرضية أو لا يوجد نتيجة تذكر، ولكن يكون المريض قد تكلف ثمنا كبيرا دون جدوى.

ويفضل العلاج الموضعى والأدوية عن طريق الفم ولو أخذ شهورا، وممكن سنوات ومن الممكن أن تعالج حب الشباب من خلال استخدام الأدوية والكريمات والمضادات الحيوية وتكلفتها أقل بكثير من الليزر.

وأما عن الشعيرات الدموية فإن استخدام الليزر أو الومضات قد تقللها ولكنها تظهر مرة أخرى بعد فترة فى نفس الأماكن أو أماكن أخرى نتيجة لوجود دوالى الساقين وهى إما وراثية أو مكتسبة التى تؤدى إلى تكوينها.

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