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ستانلي يتحدث عن علاقته بالزمالك والأهلي.. ووجهته بعد وادي دجلة

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ستانلي يتحدث عن علاقته بالزمالك والأهلي.. ووجهته بعد وادي دجلة ستانلي يتحدث عن علاقته بالزمالك والأهلي.. ووجهته بعد وادي دجلة

قال ستانلي أوهاووتشي مهاجم وادي دجلة إنه تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الموسم الماضي بعد تألقه مع فريقه في الدوري المصري.

وسجل ستانلي 16 هدفا الموسم الماضي و10 أهداف حتى الآن في الدوري المصري مما جعله مطمعا للأهلي والزمالك.

وأضاف ستانلي في تصريحاته عبر قناة (صدى البلد) يوم الأربعاء "وصلني عروضا من الزمالك والأهلي لكني أحولها إلى وكيلي حتى يتعامل هو معها".

وتابع "لا أحب أن ألعب ضد وادي دجلة أريد أن أخرج للاحتراف الأوروبي خاصة في الدوري الإسباني الذي أعشقه".

وأشار "مع كامل احترامي للأهلي والزمالك.. لا أرى نفسي ألعب ضد وادي دجلة في أي وقت".

وأردف "علاقتي جيدة مع عمر جابر الذي يقول لي في الملعب أثناء مواجهاتنا، ألن توقع للزمالك.. نريدك معنا. وأيضا أتحدث مع محمود عبد المنعم كهربا على الواتساب لكنه ليس جيدا في اللغة الإنجليزية".

"عقدي ينتهي بعد عام مع وادي دجلة وإن لم أجدد سأخرج خارج هذا هو حلمي".

وحول لاعب يعجبه في مصر اختار "أحب أيمن حفني لاعب الزمالك هو رائع في المراوغات.. وأيضا قائد الأهلي (يقصد حسام غالي)".

وعن الأقرب لتحقيق لقب الدوري قال ستانلي: "الأهلي يلعب أفضل من الزمالك هذا الموسم".

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