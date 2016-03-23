بالفيديو والصور.. اشتعال النيران فى أتوبيس نقل عام أمام محطة سيدى جابر بالإسكندرية

اشتعلت النيران، منذ قليل، فى أتوبيس نقل عام أمام محطة سيدى جابر بالإسكندرية دون إصابات، مما أدى إلى تفحم الحافلة بالكامل، حيث كانت متوقفة أمام المحطة بعد انتهاء العمل.>وانتقلت على الفور إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمرو جاب الله، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى موقع الحريق لمعاينة الأتوبيس والوقوف على أسباب الحريق.

حريق يلتهم سيارتين بجراج البلدية بالمحلة

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