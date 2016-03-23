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قائد القوات الروسية: قوات خاصة فى سوريا للمساعدة على الضربات الجوية

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قائد القوات الروسية: قوات خاصة فى سوريا للمساعدة على الضربات الجوية قائد القوات الروسية: قوات خاصة فى سوريا للمساعدة على الضربات الجوية
تنشط قوات خاصة روسية على الأراضى السورية، لمساعدة الطيران الروسى على تحديد أهداف الضربات التى تشن منذ 30 سبتمبر لدعم نظام دمشق ضد المجموعات "الإرهابية"، حسب ما أعلن قائد القوات الروسية فى سوريا اليوم الأربعاء.

وقال الجنرال الكسندر دفورنيكوف فى مقابلة نشرها الموقع الالكترونى لصحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية: "لا أريد أن أخفى أن وحدات من قواتنا الخاصة تنشط على الأراضى السورية".

وأضاف: "تقوم بجمع معلومات لتحديد الأهداف التى قصفها الطيران الروسى وإرشاد الطائرات على مواقع الأهداف فى المناطق المعزولة والقيام بمهمات خاصة آخرى".

وبذلك، تكون روسيا اعترفت وللمرة الأولى، قبل أن تعلن فى 14 مارس سحب القسم الأكبر من قواتها، بوجود قواتها البرية فى هذا البلد بالإضافة إلى طيرانها.

وأوضح الجنرال دفورنيكوف، أن "المستشارين العسكريين يعملون فى سوريا ويواصلون العمل فيها على كل المستويات بما فى ذلك تقنيا" موضحًا أن "هؤلاء الضباط يساعدون زملاءهم السوريين فى التخطيط والقيام بأعمال عسكرية ضد الإرهابيين".

وأشار إلى أنه بفضل تدخلهم "تم تشكيل جهاز مستشارين عسكرين (...) فى مهلة وجيزة من القوات السورية".

وأكد أنهم "انجزوا بنجاح المهمة وهى تدريب القوات النظامية والقوات الكردية بالإضافة إلى فصائل وطنية آخرى".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى 14 مارس بشكل مفاجىء أن مهمة قواته المسلحة فى سوريا قد "انجزت بشكل عام" وأمر بسحب القسم الأكبر من الكتيبة الروسية.

وأبقت روسيا مع ذلك على منشآت وعناصر فى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التطبيق فى 27 فبراير ولمواصلة ضرب "أهداف إرهابية" فى سوريا.

وأكد الجنرال دفورنيكوف، أن "القوات اللازمة لمراقبة احترام الهدنة وضمان العمل بكل أمان فى مطار حميميم العسكرى والقاعدة البحرية فى طرطوس ستبقى فى سوريا".

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