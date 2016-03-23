المبعوث الدولى لليمن:مباحثات الأطراف اليمنية بالكويت فرصة أخيرة لإنهاء الحرب

أكد المبعوث الدولى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن المباحثات بين الأطراف اليمنية بالكويت ستعقد فى 18 أبريل.

وقال ولد الشيخ أحمد، فى مؤتمر صحفى من نيويورك، إن أطراف النزاع اليمنى اتفقت على وقف لإطلاق النار فى 10 أبريل.

وأوضح أن الحوثيون وأنصار صالح وافقوا على القرار الأممى منذ أغسطس الماضى، مضيفاً أن المفاوضات المقبلة ستكون واحدة من الفرص الأخيرة لإنهاء حرب اليمن.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة سيكون لديها آلية للتحقق من وقف القتال فى اليمن، مؤكداً: "وقف الأعمال القتالية فى اليمن سيشمل كل أنواع القتال، والقرار الأممى 2216 سيكون أحد ركائز المفاوضات اليمنية المقبلة".

الأمم المتحدة تعلن وقف إطلاق النار باليمن فى 10 أبريل القادم

>