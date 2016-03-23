نوال السعداوى:"أنا اللى قعدت على أسفلت التحرير ولا علاقة للبرادعى بالثورة"

هاجمت نوال السعداوى الكاتبة والناشطة، الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، معتبرة أنه لا علاقة له بثورة 25 يناير، قائلة: "أنا اللى كنت قاعدة على أسفلت التحرير، والبرادعى عايش طول عمره خارج مصر ، هو شخص كويس ولكنه محدود الأفق.. إزاى أصبح أيقونة الثورة؟!".

وقالت "السعداوى"، فى حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى، برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إنها كانت منبهرة بثورة يناير، لكن القوى التى التفت حول البرادعى والتقت به فى المطار، وصانعى الأحزاب القديمة والجديدة والنخبة المصرية التقليدية المخضرمة تفاوضوا مع طنطاوى الذى عينه مبارك المخلوع، ومن هنا أجهضت الثورة".

وتابعت: "النخب ضعيفة وخوافة وتنجموا بعد الثورة وعملوا من البرادعى أيقونة الثورة، وهو لا علاقة له بالثورة، وأنا اللى كنت قاعدة فى التحرير على الأسفلت".

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