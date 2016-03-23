أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نوال السعداوى:"أنا اللى قعدت على أسفلت التحرير ولا علاقة للبرادعى بالثورة"

Google+ Print
نوال السعداوى:"أنا اللى قعدت على أسفلت التحرير ولا علاقة للبرادعى بالثورة" نوال السعداوى:"أنا اللى قعدت على أسفلت التحرير ولا علاقة للبرادعى بالثورة"
هاجمت نوال السعداوى الكاتبة والناشطة، الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، معتبرة أنه لا علاقة له بثورة 25 يناير، قائلة: "أنا اللى كنت قاعدة على أسفلت التحرير، والبرادعى عايش طول عمره خارج ، هو شخص كويس ولكنه محدود الأفق.. إزاى أصبح أيقونة الثورة؟!".

وقالت "السعداوى"، فى حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى، برنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إنها كانت منبهرة بثورة يناير، لكن القوى التى التفت حول البرادعى والتقت به فى المطار، وصانعى الأحزاب القديمة والجديدة والنخبة المصرية التقليدية المخضرمة تفاوضوا مع طنطاوى الذى عينه مبارك المخلوع، ومن هنا أجهضت الثورة".

وتابعت: "النخب ضعيفة وخوافة وتنجموا بعد الثورة وعملوا من البرادعى أيقونة الثورة، وهو لا علاقة له بالثورة، وأنا اللى كنت قاعدة فى التحرير على الأسفلت".
>


>- بالفيديو.. نوال السعداوى: والدى تعلم بالأزهر وثار ضده..والإيمان بالوراثة باطل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب