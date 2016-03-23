الحبس 11 سنة للمتهم الرئيسى بخطف برلمانى سابق عن دائرة السنبلاوين

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 11 سنة و5 سنوات على المتهمين بخطف محسن صادق، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة السنبلاوين، حيث قررت المحكمة حبس المتهم الأول أحمد.ع، 11 سنة، كما تم حبس باقى المتهمين خمس سنوات.

وكان قد تم حبس كل من محمد.م، 20 سنة، مجند، بإدارة قوات أمن الدقهلية، وسبق اتهامه فى قضيه تبديد، ومتغيب عن وحدته منذ 16/8/2012، وشقيقه أحمد، 32 سنة، حداد، وسبق اتهامه فى 4 قضايا سلاح أبيض وإيصال أمانة، ومحمد.أ، وشهرته حمادة السلعوة، 32 سنة عاطل، وتامر.س، وشهرته "تامر القط"، 30سنة حداد، ومحمد.م، وشهرته "حمو"، 24 سنة سائق، ويقيمون فى بندر السنبلاوين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قيامهم بخطف النائب السابق ورجل الأعمال محسن صادق، حيث اتفقوا فيما بينهم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على اختطاف المجنى عليه، لرغبتهم فى الحصول على فدية كبيرة من أسرته، فتم إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا بجريمتهم.

ترجع أحداث القضية، إلى خطف عصابة مسلحة رجل الأعمال وعضو مجلس النواب السابق محسن صادق، من داخل منزله أثناء نزوله إلى عمله، وإطلاق النار على شقيقه مصطفى وإصابته بعدة أعيرة نارية، كما قامت العصابة بالفرار وبصحبتهم عضو مجلس الشعب فى سيارة ميكروباص.

فيما قطع الأهالى طريق السنبلاوين - الزقازيق وطريق المنصورة - السنبلاوين وأشعلوا النار فى إطارات الكاوتش، حتى تمكن الرائد أحمد الجميلى رئيس مباحث المركز، وكل من محمد الحلو وإبراهيم كوهية معاونى المباحث، من إلقاء القبض على أفراد العصابة، وضبط السلاح الآلى المستخدم فى الواقعة.

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