أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحبس 11 سنة للمتهم الرئيسى بخطف برلمانى سابق عن دائرة السنبلاوين

Google+ Print
الحبس 11 سنة للمتهم الرئيسى بخطف برلمانى سابق عن دائرة السنبلاوين الحبس 11 سنة للمتهم الرئيسى بخطف برلمانى سابق عن دائرة السنبلاوين
قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 11 سنة و5 سنوات على المتهمين بخطف محسن صادق، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة السنبلاوين، حيث قررت المحكمة حبس المتهم الأول أحمد.ع، 11 سنة، كما تم حبس باقى المتهمين خمس سنوات.

وكان قد تم حبس كل من محمد.م، 20 سنة، مجند، بإدارة قوات أمن الدقهلية، وسبق اتهامه فى قضيه تبديد، ومتغيب عن وحدته منذ 16/8/2012، وشقيقه أحمد، 32 سنة، حداد، وسبق اتهامه فى 4 قضايا سلاح أبيض وإيصال أمانة، ومحمد.أ، وشهرته حمادة السلعوة، 32 سنة عاطل، وتامر.س، وشهرته "تامر القط"، 30سنة حداد، ومحمد.م، وشهرته "حمو"، 24 سنة سائق، ويقيمون فى بندر السنبلاوين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد قيامهم بخطف النائب السابق ورجل الأعمال محسن صادق، حيث اتفقوا فيما بينهم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على اختطاف المجنى عليه، لرغبتهم فى الحصول على فدية كبيرة من أسرته، فتم إلقاء القبض على المتهمين، واعترفوا بجريمتهم.

ترجع أحداث القضية، إلى خطف عصابة مسلحة رجل الأعمال وعضو مجلس النواب السابق محسن صادق، من داخل منزله أثناء نزوله إلى عمله، وإطلاق النار على شقيقه مصطفى وإصابته بعدة أعيرة نارية، كما قامت العصابة بالفرار وبصحبتهم عضو مجلس الشعب فى سيارة ميكروباص.

فيما قطع الأهالى طريق السنبلاوين - الزقازيق وطريق المنصورة - السنبلاوين وأشعلوا النار فى إطارات الكاوتش، حتى تمكن الرائد أحمد الجميلى رئيس مباحث المركز، وكل من محمد الحلو وإبراهيم كوهية معاونى المباحث، من إلقاء القبض على أفراد العصابة، وضبط السلاح الآلى المستخدم فى الواقعة.


>حبس فرد أمن فى واقعة سرقة سلاحه أثناء قضائه حاجته بنيابة المقطم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365