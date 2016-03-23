إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يا زهر"

أحال الدكتور السيد درويش، مدير إدارة دكرنس التعليمية، مدير مدرسة الثانوية الفنية بنات بدكرنس للتحقيق، بسبب واقعة رقص طالبات بالمدرسة على أنغام الأغنية الشعبية "آه لو لعبت يا زهر"، أثناء حفل لتكريم الأمهات.

يذكر أن مدرسة الثانوية الفنية للبنات بدكرنس شهدت حفل رقص لطالبات المدرسة، على أنغام أغنية "آه لو لعب يا زهر"، بفناء المدرسة أثناء حفل أقيم لتكريم الأمهات المثاليات، من أولياء أمور الطالبات، وحضر الحفل الدكتور السيد درويش مدير إدارة دكرنس التعليمية، وأشرف العرباوى وكيل إدارة دكرنس التعليمية، وحامد الجيار مدير إدارة مدرسة الثانوية الفنية بنات بدكرنس، والقمص كيرولس مينا راعى كنيسة العذراء مريم بدكرنس، والشيخ صابر يوسف مدير إدارة أوقاف دكرنس، وأبدى العديد من أولياء الأمور استياءهم من تشغيل هذه الأغنية، وأفعال الطالبات، وعدم احترام الشخصيات الدينية الممثلة للأزهر والكنيسة بالحفل، وأمر مدير إدارة دكرنس التعليمية بالتحقيق فى الواقعة.

بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يازهر" بمدرسة فى الدقهلية

>