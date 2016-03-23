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أعراض الغدة الدرقية.. الإمساك وآلام المفاصل والعضلات

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أعراض الغدة الدرقية.. الإمساك وآلام المفاصل والعضلات أعراض الغدة الدرقية.. الإمساك وآلام المفاصل والعضلات
تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على العديد من أنظمة الجسم، وهذا يعنى أن أعراض قصور الغدة الدرقية واسعة النطاق ومتنوعة، كما أنها تؤثر على الناس بطرق مختلفة.

وفى السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن زيادة الوزن هو أحد الأعراض الرئيسية لقصور الغدة الدرقية، والناجمة عن تباطؤ عملية الأيض، ولكن هناك أعراض أخرى، تشمل:
>• تعب
>• التعصب
>• آلام المفاصل والعضلات
>• الإمساك
>• جفاف الجلد
>• ضعف الشعر وهشاشة الأظافر
>• نقص التعرق
>• (غزارة الطمث) لدى السيدات
>• تباطؤ معدل ضربات القلب
>• ضعف ووهن
>• ارتفاع نسبة الكولسترول
>• انتفاخ الوجه والقدمين واليدين.

وأشار الباحثون إلى أنه إذا تركت الغدة الدرقية دون علاج، تحدث الأعراض التالية:
>• انخفاض حاسة التذوق والشم
>• بحة فى الصوت
>• بطء فى الكلام
>• سماكة الجلد
>• الطرفية اعتلال الأعصاب والاكتئاب وضعف الذاكرة، والعقم، والعيوب الخلقية.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم خطر أكبر لتطور اضطراب الغدة الدرقية هم الذين لديهم مشاكل مثل متلازمة تيرنر، أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدى، وفى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلى للمرض.


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