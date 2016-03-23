أطعمة لو زودتها تهدد حياتك بالخطر.. أهمها جوزة الطيب

جوزة الطيب

اللوز المر

العسل الخام غير المبستر

التونة

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يحاول الكثيرون تناول الأطعمة المفيدة للحصول على الفيتامينات والمعادن الطبيعية التى تساعد الجسم فى التكوين السليم ومقاومة الأمراض، لكن هناك أطعمة نتناولها فى المنزل دون أن نعرف أن خطرها قد يصل إلى الموت، ومن هذه الأطعمة كما كشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى"the daily meal":>جوزة الطيب من التوابل التى تضاف للأطعمة المختلفة، لكن الدراسات أثبتت أن تناول 5 جرامات منها يمكن أن يصيب بالتشنجات، وتناول 8.5 جرام يصيب الإنسان بنوبات قلبية، وكلا المرضين يؤديان إلى الوفاة.>اللوز المر يستخدمه البعض فى تحضير الطعام، وثبت علميا أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية للبالغين والأطفال، لاحتوائه على مادة "سيانيد الهيدروجين" التى بدخولها الجسم تتسبب فى ظهور أعراض التسمم، ومنها الصداع والدوخة وعدم التوازن وضعف نبض القلب ومنه إلى الغيبوبة وأحيانا الموت.>العسل من الأطعمة التى ينصح الأطباء بتناولها لأنه مفيد، ولكن الضرر فى تناول الأنواع غير المبسترة من العسل، حيث يحتوى مادة "grayanotoXin" السامة، والتى تموت بفعل عملية البسترة.>تحتوى التونة المعلبة على مادة الزئبق التى تهدد الكليتين بالخطر، وتعد من الأطعمة الممنوعة للأطفال والحوامل، لأن الزئبق مادة سامة تصيب الجنين بالتشوه.

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