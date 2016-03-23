فلسطين تشارك بكتب ومشغولات يدوية فى معرض الكتاب بالإسكندرية

قال محمد حماد مسئول الشئون الثقافية لدولة فلسطين بالإسكندرية، ومسئول الجناح الفلسطينى بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، إن فلسطين تُشارك فى المعرض بمجموعة كتب متنوعة من الأدب والثقافة والتراث والتاريخ والسياسة، إضافة لبعض المشغولات اليدوية من شعبيات وخزفيات وصدفيات فلسطينية تُعبر عن التراث والفنون الشعبية الفلسطينية.

وأشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إلى أن الإقبال جيد جداً بشكل عام على مكتبة الإسكندرية، قائلاً "إن الشعب السكندرى ينتظر معرض المكتبة كل عام، والذى يعتبر بديلاً لمعرض القاهرة الدولى، خاصة أن المعرض يتميز بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية من ندوات وحفلات وغيرهما".

وأوضح، أن فلسطين لها دورًا كبيرًا هذا العام فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى، حيث تقدم الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار، ندوة يوم 26 مارس، تتحدث خلالها عن المرأة العربية ودور المرأة فى الإبداع العربى.

وتابع، إن الجناح الفلسطينى ينظم أيضًا ندوة عن الأرض الفلسطينية للدكتور "عمر شعث" يوم 3 أبريل المقبل، وحفل عن الفولكلور الشعبى لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية، وفرقة كورال عباد الشمس التابع للاتحاد الفلسطينى.

"تجارب إعلامية ناجحة" فى معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم

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