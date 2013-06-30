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الصوفيون يحشدون لمظاهرات إسقاط النظام بأسيوط

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الصوفيون يحشدون لمظاهرات إسقاط النظام بأسيوط الصوفيون يحشدون لمظاهرات إسقاط النظام بأسيوط

كتب : سعاد أحمد منذ 19 دقيقة

قال عبد العال حمدون، عضو المكتب الإعلامي للصحوة الأزهرية الصوفية والمتحدث الرسمي باسم الصحوة بأسيوط، إنه "سيتم حشد الآلاف من أبناء الطرق الصوفية بأسيوط للمشاركة في فعاليات اليوم؛ لإسقاط الرئيس مرسي، وسوف يقوم الأزهريون والصوفيون بتقدم الصفوف في هذه المظاهرات للحفاظ على سلميتها وليعرف الجميع أن هناك وقوفًا أزهريًا صوفيًا مع الشعب ضد الظلم".

وأضاف حمدون، "لن نسمح لليأس بأن يتسلل لصدورنا بل سنضحي بكل ما نملك لتتحرر من هذا النظام الظالم، وليعلم الرئيس أن الموت في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة أهون ألف مرة من أن نرى الشمس تشرق على مصر وتحكمها جماعة".

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