بالصور..أمن أسيوط والقوات المسلحة ينفذان محاكاة لإطفاء حريق بشركة مصر للبترول

نفذت مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع أجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة بلاغًا تجريبيًا، أو نظام محاكاة لإطفاء حريق هائل بمستودع شركة مصر للبترول، وذلك فى إطار مشروع القيادة الداخلى، الذى يهدف إلى مراجعة التدريبات الخاصة بإدارة الموقف، وتحديد كل الإيجابيات والسلبيات، والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع ومدى الاستعدادات لمواجهة أى أزمة.

ويشارك فى تنفيذ المشروع أعضاء مكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وقادة الأهداف الحيوية ومديرى المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، والذى يستمر على مدى 3 أيام من شهر مارس الجارى.

ونفذت قوات الحماية المدنية بلاغًا مفاجئًا حول وجود حريق هائل بمستودع شركة مصر للبترول بمنطقة نزلة عبد اللاه بمدينة أسيوط، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وأطباء تابعين لمديرية الصحة، وقيادات الأمن الصناعى والكهرباء وقيادات مديرية أمن أسيوط والدفاع الشعبى والعسكرى التابع للقوات المسلحة.

وقال مصدر بمديرية أمن أسيوط، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنفيذ بلاغ مفاجئ للحماية المدنية حول وجود حريق بمستودع شركة مصر للبترول، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكى للارتفاعات وخزان إطفاء لمد سيارات الإطفاء بالمياه، فضلاً عن وصول 4 سيارات إسعاف وسيارة مفرقعات، وإبلاغ كافة الأجهزة المعاونة.

وأضاف المصدر، أن الهدف من البلاغ المفاجئ والتجريبى هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل حال حدوث أى طارئ أو أزمة، وتم التقييم عبر متخصصين ممثلين فى أفراد القوات المسلحة أصحاب الخبرة والباع الطويل فى حسن إدارة الأزمات والتدخل الفورى.

يذكر أن الغرض من المشروع يتلخص فى نقل الدروس المستفادة من القوات المسلحة للأجهزة التنفيذية للتحرك فى أوقات الأزمات.

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