ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بالبحيرة

تمكن اليوم رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس محمد عصر وكيل الوزارة من ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى 807 "شيكارة" دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بمركز الرحمانية بالبحيرة.

شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للحلاوة الطحينية بدون ترخيص بدائرة مركز بدر وعثر على قرابة 2 طن ملبن وحلويات وحلاوة طحينية، كما تم ضبط الماكينة الخاصة بالتعليب ولصق الاستيكرات وتم ضبط آلاف الاستيكرات.

كما تمكنت الحملة من ضبط أصحاب 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن برشيد وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بمدينة دمنهور.



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