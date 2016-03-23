أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بالبحيرة

Google+ Print
ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بالبحيرة ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بالبحيرة
تمكن اليوم رجال مديرية والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المهندس محمد عصر وكيل الوزارة من ضبط أصحاب 14 مخبزا لتصرفهم فى 807 "شيكارة" دقيق بقيمة 105 آلاف جنيه بمركز الرحمانية بالبحيرة.

شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للحلاوة الطحينية بدون ترخيص بدائرة مركز بدر وعثر على قرابة 2 طن ملبن وحلويات وحلاوة طحينية، كما تم ضبط الماكينة الخاصة بالتعليب ولصق الاستيكرات وتم ضبط آلاف الاستيكرات.

كما تمكنت الحملة من ضبط أصحاب 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن برشيد وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة بمدينة دمنهور.

المضبوطات-(1)

المضبوطات-(2)

المضبوطات-(3)

المضبوطات-(4)

المضبوطات-(5)

المضبوطات-(6)

المضبوطات-(8)

المضبوطات-(9)

المضبوطات-(10)

المضبوطات-(11)

المضبوطات-(12)

المضبوطات-(13)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه