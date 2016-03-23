بالصور.. صلاة الجنازة على جثمان الشاب المصرى المقتول فى فنزويلا

أرسل القارئان محمد أبو حطب ومصطفى السروجى، مغتربان فى فنزويلا، صور صلاة الجنازة على جثمان الشاب المصرى عبد الرحمن السيد حسن، المقتول فى العاصمة "كاراكاس"، على أيدى خارجين عن القانون من أجل سرقته.

وقال القارئ، إنه تم صلاة الجنازة على جثمان عبد الرحمن، بالمسجد الإبراهيمى فى العاصمة كاراكاس، وأنه سيتم دفنه فى مصر، مؤكدا أن المصريين فى فنزويلا يشعرون بحزن شديد ويطالبون بإعدام المجرمين.

وأكد القارئ أن القنصل العام متواجد مع الجثمان فى مطار فنزويلا الدولى لتسهيل إجراءات مغادرته ونقله للقاهرة، وأن السفارة قامت بدورها على أكمل وجه.

- الخارجية: سفارتنا بفنزويلا تسعى لنقل جثمان المصرى المتوفى إلى القاهرة

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- صحافة المواطن..مقتل شاب مصرى فى مطار كاراكاس بفنزويلا على يد سارقين