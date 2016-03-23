القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية من القبض على تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين، تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتعدد بلاغات سرقة متعلقات المواطنين مرتادى الطرق السريعة، بالإكراه، بالطريق العام فى الآونة الأخيرة ليلاً من أشخاص ملثمين، خاصة على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى.

على الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، وضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير، أُوكل لفريق البحث إجراء التحريات السرية اللازمة وتنشيط مصادر المعلومات، وتكثيف الجهود الأمنية لكشف غموض تلك الوقائع، ووضع خطة عمل، وتعيين أطواف سرية برئاسة ضباط البحث وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة للعمل على سرعة تحديد وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

توصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه مقيمين بأحد المزارع بمنطقة الكيلو 64 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، مستغلين توقف بعض قائدى السيارات على جانب الطريق، حيث يقومون بالاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية كرهاً تحت تهديد السلاح، وهم كل المتهم "ياسر.ف.م" 18 سنة عاطل، والمتهم "محمود.ز.م" 18 سنة عاطل، والمتهم "محمود.ف.م" 20 سنة عاطل، والمتهم "أحمد.ع.ا" 19 سنة عاطل، والمتهم "محمود.ع.ح" 19 سنة عاطل، والمتهم "صالحين.ع.ص" 19 سنة عاطل، جميعهم محل إقامتهم الأصلى بنى شقير مركز منفلوط ــ أسيوط، والمتهمين من الأول إلى الثالث مقيمين حالياً بمزرعة خاصة بهم بالكليو 64 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى ــ دائرة مركز فايد، وأنهم يقومون بالاختباء بتلك المزرعة عقب ارتكاب جرائمهم، حيث تم إعداد مأمورية استهدفت المتحرى عنهم سالفى الذكر، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين جميعاً.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من مرتادى الطريق الصحراوى كرهاً تحت تهديد السلاح حال توقفهم بالسيارات قيادتهم على جانب الطريق، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع التالية واقعة سرقة 2 هاتف محمول ومبلغ مالى والمحرر عنها المحضر رقم 294 لسنة 2016 إدارى مركز التل الكبير، وواقعة سرقة 2 هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 95 ريالا سعوديا، عن بلاغ كل من المدعو "محمد.ق ع" والمدعو "أحمد.س.س" حال توقفهم بالسيارة قيادة الأول بناحية الكيلو 76 طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوى بسبب انفجار إطار السيارة والمحرر عنها المحضر رقم 1114 لسنة 2016 إدارى مركز التل الكبير وواقعة سرقة مبلغ مالى قدره (9000 جنيه)، والمحرر عنها المحضر رقم 1115 لسنة 2016 إدارى مركز التل الكبير وواقعة سرقة 2 هاتف محمول ومبالغ مالية، عن بلاغ كل من: المدعو "صابر.إ.م"، والمدعو "إبراهيم.ص.م" والمدعو "محمد.أ.س" حال توقفهم بالسيارة قيادة الأول بناحية الكيلو 76 طريق الإسماعيلية / القاهرة الصحراوى، المحرر عنها المحضر رقم 1253 لسنة 2016 جنح مركز التل الكبير.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية