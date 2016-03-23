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ضبط أمين شرطة بحوزته أقراص مخدرة فى المنيا

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ضبط أمين شرطة بحوزته أقراص مخدرة فى المنيا ضبط أمين شرطة بحوزته أقراص مخدرة فى المنيا
تمكن ضباط مباحث قسم المنيا من ضبط "وائل.س"، 39 سنة، أمين شرطة، بمديرية أمن الوادى الجديد، ويعمل بقسم الترحيلات، ومحال للاحتياط، ومقيم بعزبة شاهين بالمنيا، أثناء تواجده بشارع 6 أكتوبر، وبحوزته 10 أقراص ترامادول، بقصد التعاطى، وأثناء ضبطه أحدث حالة من الهياج وتعدى على القوات بالسب والشتم والتشابك بالأيدى، وتمت السيطرة عليه واصطحابه للقسم.

وتبين أن أمين الشرطة، معروف عنه سوء السمعة والسلوك، وسبق فصله من العمل، وعاد عقب ثورة 25 يناير، والتحق بأمن الوادى الجديد، وحالياً محال للاحتياط، وبالكشف عنه جنائياً، تبين اتهامه فى 10 قضايا منها: مخدرات، وسكر بالطريق العام، وضرب، وخيانة أمانة، ومقاومة سلطات، وآخرها القضية رقم 3495 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا، مقاومة سلطات.

تم تحرير المحضر رقم 3732 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا، وبعرض أمين الشرطة على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة عرضه فى الميعاد القانونى للنظر فى أمر تجديد حبسه.


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