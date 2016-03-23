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ضبط 4 تماثيل أثرية قبل تهريبها فى سيارة ملاكى بالشرقية

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ضبط 4 تماثيل أثرية قبل تهريبها فى سيارة ملاكى بالشرقية ضبط 4 تماثيل أثرية قبل تهريبها فى سيارة ملاكى بالشرقية
تمكن ضباط مباحث مركز الصالحية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 تماثيل آثرية قبل تهريبها فى سيارة ملاكى.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، اللواء هشام خطاب، يفيد بأنه أثناء تواجد الخدمات الأمنية المعينة بكمين 36 الحربي بدائرة قسم شرطة الصالحية، برئاسة الملازم أول حسام ممدوح شعبان، ومعاونة الضابط عبدالحفيظ النعمانى، تلاحظ محاولة هروب السيارة رقم 4729 "ر.ن.ط" "ملاكى" بالإتجاه المعاكس.

وتمكن القوات من ضبط السيارة ومستقليها، وهم: قائد السيارة "أحمد.م.س" 25 عامًا، حداد مسلح، ومقيم بحى البحر بندر بميت سلسبيل بالدقهلية، و"فايق.م" 36 عامًا، عامل، ومقيم بالمجاورة 16 بمدينة العاشر من رمضان، و"سامية.ع.ر.خ" 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبتفتيش السيارة عثر بها على 4 تماثيل يشتبه فى كونها آثرية، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار. وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 407 أداري الصالحية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>- مصدر أمنى: سرقة 160 ألف جنيه من بنك التنمية بقرية عليم بالشرقية
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