إحالة 16 من العاملين بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق فى واقعة فيديو الرقص

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريح لها، اليوم الأربعاء، إنها قررت تحويل 16 من العاملين بالمدرسة الثانوية التجارية التابعة لإدارة الرياض التعليمية والموجهين والمتابعين للمدرسة يوم الاثنين الماضى للتحقيق.

وأضافت تم إخلاء طرف مدير المدرسة الذى تم إيقافه عن العمل، وإخلاء طرف الـ3 مدرسين الذين ظهروا فى الفيديو للإدارة التعليمية ليتم توزيعهم على مدارس تابعة لإدارة الرياض التعليمية، كما تمت إحالة 12 من المشرفين بالمدرسة والموجهين والمتابعين لها للتحقيق.

وقال السيد السنور مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ إنه تم إثناء طلاب المدرسة عن الاعتصام اعتراضاً على نقل مدير المدرسة والمعلمين، مشيراً إلى أنه عقد اجتماع ضم السيد الشافعى مدير عام إدارة الرياض التعليمية وأولياء الأمور ومدرسى المدرسة لإبلاغهم بقرارات وكيل الوزارة وأنه لا مجال لاعتراض الطاللبات على القرار، خاصة أن ما حدث مخالف للجانب التربوى والتعليمى.

وكانت وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ تقدمت بمذكرة للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بما حدث بمدرسة العباسية الثانوية التجارية التابعة لإدارة الرياض التعليمية لاتخاذ المحافظ القرار المناسب ضدهم.

وقالت وكيل الوزارة إن أى عمل فيه خروج عن الذوق العام والعُرف والتقاليد سيقابل بكل حزم وشدة وستتم إحالة المسئولين للتحقيق فوراً.

جاء ذلك بعد وصلة رقص بفناء المدرسة وتم تسجيلها بالفيديو شارك فيها ثلاثة من العاملين بالمدرسة ، حيث أبلغ السيد سنور مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكيل الوزارة بالواقعة التى قررت تشكيل لجنة من السيد الشافعى مدير عام إدارة الرياض التعليمية مكونة من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية والتوجيه المالى، ولجنة من المتابعة للتأكد من حقيقية الفيديو الذى تم عرضه على المسئولين بالتربية والتعليم، وتبين أن الفيديو منسوب للمدرسة، وكانت الإدارات التعليمية بمدارس كفر الشيخ وجهت تعليمات بالاحتفال بعيد الأم و"يوم فى حب مصر" عقب "الفسحة" بالبدء بحملة نظافة بالمدارس، وتتبعها ممارسة أنشطة والاحتفال بعيد الأم بالكلمات والأناشيد وهذا ما حدث فى كل المدارس، إلا أن هذه المدرسة خالفت التعليمات، ما أثار حفيظة العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور.

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