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علم مصر يرفرف على "الترام الصفراء" بالإسكندرية.. والأهالي يمزقون صور "مرسي"

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علم مصر يرفرف على "الترام الصفراء" بالإسكندرية.. والأهالي يمزقون صور "مرسي" علم مصر يرفرف على "الترام الصفراء" بالإسكندرية.. والأهالي يمزقون صور "مرسي"

كتب : مروة مرسي منذ 9 دقائق

تسيطر حالة من الهدوء على مدينة الإسكندرية منذ صباح اليوم، ولوحظ اختفاء المواطنين والسيارات في أماكن الازدحام المعتادة على الكورنيش وأمام محطات الوقود.

وعلق أهالي منطقة محرم بك لافتة تحمل شعار "نازل ولَّا متنازل" وبجوارها علم ، كما علقوا عددا من اللافتات التي تحمل شعارات ضد الرئيس محمد مرسي، منها "ارحل" و"يسقط يسقط حكم المرشد".

ورفرف علم مصر على الترام الصفراء أثناء مرورها في الصباح، وكذلك على عدد من السيارات على طريق الكورنيش، ومزق المواطنون صور مرسي الموجودة على الجدران، تمهيدا لانطلاق المظاهرات لإسقاط النظام.

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