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بالصور..ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بأوقاف القليوبية

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بالصور..ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بأوقاف القليوبية بالصور..ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بأوقاف القليوبية
نظمت مديرية أوقاف القليوبية ندوة تحت عنوان "دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب"، وذلك بإدرة أوقاف قليوب بقاعة مناسبات مسجد سيدى عواض، لوضع آلية تواصل بين الجهات التنفيذية والبرلمانية والدعوية لنجاح رسالة الوطن نحو غرس القيم الأخلاقية والتربوية فى مجتمع مركز ومدينة قليوب، وأيضًا التعرف على رؤية السادة الأئمة حول إيجاد آلية لتصحيح المفاهيم الإسلامية، واتفق الحضور على نشر هذه القيم من خلال المساجد المنتشرة بمركز ومدينة قليوب.

بحضور حسين عشماوى وجمال محفوظ، أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة قليوب، واللواء طارق زايد رئيس مجلس مدينة قليوب، والأستاذ عبد الغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومدير أوقاف القليوبية.

يذكر أن رئيس المدينة بحث خلال الندوة، آليــات ترسيخ وتفعيل قيمة النظافة لتسير بالتوازى مع الحملات التى تشنها المدينة بصفة يومية لرفع التراكمات والقمامة من الشوارع، للاستفادة من تلك الحملات وتحقيق نجاح أكبـــر من قبل المواطنين.

ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بالقليوبية (1)

ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بالقليوبية (2)

ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بالقليوبية (3)

ندوة دور الأئمة المجتمعى فى مقاومة التطرف والإرهاب بالقليوبية (4)


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