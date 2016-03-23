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شاروخان لابنة النجمة جيني أسبر «نوسة» أحبك

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الإثنين 21-03-2016 15:15

أثناء لقاء «سيدتي» نجم بوليود الفنان شاروخان علمت الفنانة جيني أسبر بذلك، وأرسلت له تعبر به ابنتها نوسة عن حبها للفنان شاروخان، وقالت به: «أنا نوسة أحبك شاروخان»، وعندما رأى الفنان شاروخان الفيديو ومن دون تردد رد عليها بفيديو قال لها فيه «أحبك نوسة» كما صرح لسيدتي بأنه لأمر جميل أن يكون لديه معجبة بهذا العمر، وخصوصاً أنها ابنة نجمة معروفة.
نوسة عبرت عن فرحتها وسعادتها عندما رأت رسالة شاروخان، وطلبت من والدتها أن تخرجه من الموبايل.

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سيدتي

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