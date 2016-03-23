زوج ألفت عمر يعتذر لها أمام الملايين

بعد موجة عنيفة من الخلافات الزوجية.. عادت المياة إلى مجاريها مرة أخرى بين الفنانة المصرية ألفت عمر وزوجها خبير التجميل أحمد لطفي بطريقة غريبة، حيث فاجأها بالإعتذار لها علناً بطريقة جديدة في محاولة منه لإرضائها، حيث قام بعمل إعلان على إحدي الشاشات الإعلانية الكبيرة بشارع جامعة الدول العربية بالقاهرة أمام ملايين الناس، ودون عليه قائلا: "أحمد لطفي .. أعتذر لزوجتى الحبيبة ألفت عمر .. بحبك".

وقد حظي موقف أحمد وطريقة تعبيرة إعجاب الكثير من الوسط الفنى، خصوصاً المقربين من كلا الطرفين، إلى جانب الإعجاب الكبير الذي حصده زوجها من الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بطريقة إعتذاره، بإرسال تعليقات إيجابية حول هذا الموقف، وسعادتهم البالغة لعودتها مجددا، بالإضافة الى ردود الأفعال الطريفة.

يذكر أن الخلافات والمشكلات الزوجية وقعت بين ألفت وزوجها منذ ثلاثة أشهر مضت، ووصلت هذه الخلافات الى حد المحاكم ورفع القضايا بينهما، إلا أن زوجها لم يستطع الابتعاد عنها، فقرر الاعتذار لها بطريقة تليق بها، وتعبر في الوقت نفسه عن مدى حبه لها.