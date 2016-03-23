هيفاء وهبي تثير الجدل حتى في عيد الأم

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة هيفاء وهبي مع والدتها عبرحسابها الرسمي على "إنستغرام" بمناسبة عيد الأم الكثير من الإنتقادات.

فبالرغم من الكلام الجميل الي توجهت به هيفاء الى والدتها، إلا ان ملابسها كانت أكثر من جريئة، وكشفت عن الكثير من مفاتنها.

الصورة لم تكن عفوية ولا سيلفي، وربما إحدى شقيقاتها هي التي التقطتها، وهيفاء هي التي نشرتها، ما عرضها لانتقادات فرأى البعض أنه كان الأولى بها أن تنشر صورة أكثر احتشاماً في عيد الأم متهمين إياها بأنها تتعمد ان تطل دائماً بـ "لوكات جريئة".

هيفاء عايدت امها قائلة "أمي.. لا أتصور حياتي من دونك.. العمر لا يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنتِ بخير".