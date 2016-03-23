أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حضور كبير لكتاب وفنانين في عزاء الراحل «سمير فريد» -
15 قتيلاً بينهم 4 أطفال في غارة جوية في سوريا -
ما هي اتفاقية "السلامة الجوية" التي علقت موسكو العمل بها بعد القصف الأمريكي؟ -
وزيرة التضامن: "أطفال الشوارع أكثر ذكاءً من غيرهم" -
وزير الصحة يتفقد مستشفى النساء والولادة ببورسعيد -
«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هيفاء وهبي تثير الجدل حتى في عيد الأم

Google+ Print

الأربعاء 23-03-2016 20:00

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة هيفاء وهبي مع والدتها عبرحسابها الرسمي على "إنستغرام" بمناسبة عيد الأم الكثير من الإنتقادات.
فبالرغم من الكلام الجميل الي توجهت به هيفاء الى والدتها، إلا ان ملابسها كانت أكثر من جريئة، وكشفت عن الكثير من مفاتنها.
الصورة لم تكن عفوية ولا سيلفي، وربما إحدى شقيقاتها هي التي التقطتها، وهيفاء هي التي نشرتها، ما عرضها لانتقادات فرأى البعض أنه كان الأولى بها أن تنشر صورة أكثر احتشاماً في عيد الأم متهمين إياها بأنها تتعمد ان تطل دائماً بـ "لوكات جريئة".
هيفاء عايدت امها قائلة "أمي.. لا أتصور حياتي من دونك.. العمر لا يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعي ربي ما يحرمني وجودك.. كل عام وأنتِ بخير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي