تأجيل محاكمة رئيسة «جمعية بلادي» وآخرين بتهمة الإتجار بالبشر لـ٢١ مايو

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية “جمعية بلادي” والمتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات لجلسة ٢١ مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى رأفت وعضوية المستشارين احمد محمد دبوس وابو المجد احمد على وامانه سر جاد كنعان وطلعت عيد

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين وهم كل من: محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي “هاربه “، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص واطلقو عليه “جمعية بلادي”، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة وذلك علي حسب ما ورد بأمر الإحالة .

وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض كلا منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، باجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 ابريل للمطالبة بالافراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.