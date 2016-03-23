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شرطة البيئة تضبط 47 سيارة لتجاوزها نسب العوادم المسموح بها في القاهرة والقليوبية

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شرطة البيئة تضبط 47 سيارة لتجاوزها نسب العوادم المسموح بها في القاهرة والقليوبية شرطة البيئة تضبط 47 سيارة لتجاوزها نسب العوادم المسموح بها في القاهرة والقليوبية

واصلت شرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية لضبط السيارات التي تتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات.. وتمكنت في حملات أمنية بمديريتي أمن القاهرة، والقليوبية من ضبط 47 سيارة مخالفة.

كانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قد كثفت جهودها لمكافحة ظاهرة تلوث الهواء بالتنسيق مع الأجهزة النوعية والتي من أسباب حدوثها زيادة نسبة عوادم المركبات.

وقامت الإدارة بحملة أمنية مكبرة لفحص عوادم السيارات بالتنسيق مع إدارتي مرور (القاهرة، القليوبية) والمركز الفني لعادم السيارات التابع لجهاز شئون البيئة بشبرا الخيمة.. حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن فحص 107 سيارة (43 سولار ، 64 بنزين)، وتبين أن منها 47 سيارة مخالفة ( 13 سولار، 34 بنزين).. وذلك لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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