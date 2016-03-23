محافظ الأقصر يبحث مع وفد المستثمرين الألمان فرص الاستثمار المتاحة

مراسل «ONA»:

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، الأربعاء، وفدًا من المستثمرين الألمان المدعومين من الحكومة الألمانية، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الأقصر؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة .

ومن جانبه، قدم المهندس النوبى السيد محمود، مدير إدارة الاستثمار بالأقصر، عرضًا يوضح فرص الاستثمار السياحى والصناعى المتاحة على مستوى محافظة الأقصر.

كما أبدى الوفد الألمانى رغبته فى إقامة معهد خاص وأكاديمية للتعليم الأساسى، ومصنع أدوية، والتوسع فى مجال التعدين واستخراج الخامات، وإقامة مدينة نموذجية متطورة تعتمد على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا، كما لاقى مشروع المارينا السياحى استحسان الوفد الألمانى.

وأوضح محافظ الأقصر، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن المحافظة تقدم حزمة من التسهيلات لإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية والصناعية من أجل توفير فرص عمل لأبناء محافظة الأقصر.