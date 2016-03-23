علاج 1850حالة بقافلة طبية فى مركز ملوى بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى قرية "أبو قلته" التابعة للوحدة المحلية لقرية ابشادات بمركز ومدينة ملوى على مدار يومى 22 و23 مارس بجميع التخصصات.

وقال إبراهيم العربي فى تصريحات له اليوم، إن القافلة لاقت اقبالاً جماهيرياً من المواطنين على مدار اليومين، حيث تم توقيع الكشف الطبى وعلاج 1850 مواطن، مشيراً إلى أن القافلة ضمت 9 عيادات متخصصة ومعمل دم ومعمل طفيليات وكشف ضغط وسكر وجاءت التخصصات مابين (باطنة ـ قلب وصدرـ أطفال ـ نسا ـ أسنان ـ جلدية ـ انف وأذن ـ جراحة ) مؤكدا على انه تم تقديم الخدمة والكشف والعلاج والتحاليل مجاناً للمواطنين.

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