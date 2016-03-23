القبض على المتهم بحرق سيارات القنصلية السعودية

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس بالتعاون مع قوات جهاز الأمن الوطني من القبض على الإرهابي الهارب أحمد صبحي عبد الله عضو جماعة الإخوان المطلوب القبض عليه في 9 قضايا حريق سيارات من بينها حرق سيارات القنصلية السعودية والاعتداء على قوات الشرطة والصادر ضده أحكام غيابية 15 عاما.

وتلقى اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بتوصل مباحث السويس وجهاز الأمن الوطني إلى مكان اختباء الإرهابي الهارب أحمد صبحي عبدالله.

> وبتحرك قوة أمنية بالسويس إلى مكان إختباء المتهم، تم مداهمة مكان هروبه وتم القبض علية قبل محاولته الهرب مرة أخرى.

> وأكد مصدر أمني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المتهم صادر ضده أحكام لمدة 15 عاما، صادرة من محكمة جنايات السويس، مشيرا إلى أن المتهم مطلوب ضبطه واحضاره في 9 قضايا حريق سيارات من بينها حرق سيارات القنصلية السعودية وسيارات ضباط شرطة و سيارات مصالح حكومية