انفجار الرحم.. ما هي امكانيَّة شفائه؟

لدى ولادة طفلي كبير الحجم وبسبب استخدام ملقط الجراحة والقطع بالعجان تمزقت المنطقة عبر المستقيم، فهل سيدوم الضرر؟

وللإجابة عن هذا السؤال التقت «سيدتي نت» بالدكتور انتصار راغب الطيلوني، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدَّة.



• انفجار الرحم:

بداية أوضح الدكتور انتصار أنَّ مصطلح انفجار الرحم يعطي انطباعاً قوياً بأنَّ هنالك انفجاراً نتج عنه من تطاير. ولكن انفجار الرحم هو عبارة عن تمزُّق في العضلات الرحميَّة وطبياً يعرف بالتمزق الرحمي. ويحدث عادة للمرأة الحامل وبخاصة التي لديها عمليَّة قيصريَّة سابقة، وقد يحصل انفجار الرحم من دون أن تكون هناك عمليَّة قيصريَّة سابقة، وأغلبه يحدث عند الولادة أو عند اقتراب موعدها، وأي حالة اسعافيَّة يجب التعامل معها فوراً وبتدخل طبي متمرِّس، خلال دقائق قليلة وإلا كانت النتائج كارثيَّة على الأُم وجنينها.

• حالات تمزق منطقة العجان:

تكثر حالات الإصابة بتمزُّق عضلات المهبل بعد الولادة بين الحوامل للمرَّة الأولى، وليس لارتباطها بالمرَّة الأولى بقدر ما تكمن المشكلة في قلة معرفة الأُم الحامل الشابة وقلة درايتها بكيفيَّة التصرُّف.

• أنواع تمزق عضلات المهبل ودرجات الإصابة؟

ـ الدرجة الأولى:

وهي الأقل خطورة، إذ يتمزَّق الجلد المحيط بالمهبل فقط، وهذا مؤلم بالطبع، لكنَّه يشفى بعد أسبوعين على الأكثر.

ـ الدرجة الثانية:

يحدث فيها تمزُّق لنسيج المهبل والعضلات بين فتحتي المهبل والشرج «العجان»، وهذا يحتاج لخياطة جراحيَّة تسمى عمليَّة شق العجان؛ لأنَّ تلك العضلات مهمة لدعم المهبل والمثانة والمستقيم وقد يلجأ الطبيب لشقها جراحياً في حالات محدَّدة.



ـ الدرجة الثالثة:

يحدث التمزُّق في نسيج المهبل والعضلات بين فتحتي المهبل والشرج، وكذلك في عضلة الشرج بسبب قوة الدفع الشديدة أثناء الولادة وتحتاج لعمليَّة جراحيَّة تصل مدَّة شفائها إلى 6 أسابيع.



ـ الدرجة الرابعة:

وهي الأكثر خطورة؛ لأنَّ التمزُّق يصل إلى نسيج المستقيم، وتصل مدَّة شفائها إلى أشهر عديدة، لكنَّها نادرة.

• كيف تتجنبين حدوث ذلك أثناء الولادة؟

ـ دلكي منطقة العجان بزيت الزيتون أو بكريمات طبيَّة يصفها الطبيب أثناء فترة حملك، وذلك لإضفاء المرونة على الجلد.

ـ استمعي لتوجيهات الطبيبة أثناء الدفع توقفي عن الدفع أثناء الولادة إذا طلبت منك ذلك حتى تعطي فرصة لأنسجة المهبل بالتمدُّد أمام رأس الطفل.

وبالنسبة لمشكة السيدة أُحب أن أطمئنها وأقول لها لا تقلقي، لن يكون هنالك ضرر دائم. وسوف تشعرين بتحسن كبير خلال بضعة أشهر. لكن يبدو أنَّك عانيت من تمزُّق شديد يوصف بتمزُّق من الدرجة الثالثة أو الرابعة، ويؤثر التمزُّق من الدرجة الثالثة على العضلات في منطقة فتحة الشرج (العضلة الشرجيَّة العاصرة ). وتعني الإصابة بتمزُّق من الدرجة الرابعة أنَّه قد حدث ضرر أيضاً داخل أمعائك خلف عضلة الشرج العاصرة، أي المستقيم.

ـ يجب أن تعلمي أنَّه من الطبيعي ستصابين بكدمات وكذلك تورم وحرقة وألم وسيساعدك التخفيف من التورم على الشعور براحة أكبر، كما سيساعدك أيضاً على الشفاء والتعافي.

ـ حاولي ألا تمضي وقتاً طويلا واقفة على قدميك، واحرصي على الاستلقاء بدلا من الجلوس.

ـ ينبغي تحويلك إلى اختصاصيَّة علاج طبيعي في مجال التوليد عندما تكون إصابتك بالتمزُّق شديدة وحادَّة. وستفحص عضلات قاع حوضك وتساعدك على تمرينها.

ـ سيعينك هذا على الحفاظ على قوة قاع حوضك في التحكم بمثانتك وأمعائك.