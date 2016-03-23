شقيقة وزير اتصالات قطر تطالب بالتحقيق فى انتهاكات ضد معتقلين بالدوحة

طالبت منى السليطى شقيقة وزير الاتصالات القطرى جاسم السليطى، المنظمات الحقوقية بالتحقيق والنظر فى الانتهاكات التى ترتكبها قطر ضد المعتقلين تعسفيا من قوات الأمن.

وقالت "السلبطى" فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر "أطالب المنظمات الحقوقية بالنظر إلى الانتهاكات فى قطر ضد المعتقلين تعسفيا لدى الأمن"، موجهة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة "شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه اللا محدود لكل المظلومين والمستضعفين اقسم بالله أنى ارى فيك خيرا".

شقيقة وزير الاتصالات القطرى: السفارة القطرية هددتنى قبل ظهورى على الهواء

هاشتاج شقيقة وزير اتصالات قطر يتصدر "تويتر" بعد كشفها مؤامرات الدوحة