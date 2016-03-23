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شقيقة وزير اتصالات قطر تطالب بالتحقيق فى انتهاكات ضد معتقلين بالدوحة

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شقيقة وزير اتصالات قطر تطالب بالتحقيق فى انتهاكات ضد معتقلين بالدوحة شقيقة وزير اتصالات قطر تطالب بالتحقيق فى انتهاكات ضد معتقلين بالدوحة
طالبت منى السليطى شقيقة وزير الاتصالات القطرى جاسم السليطى، المنظمات الحقوقية بالتحقيق والنظر فى الانتهاكات التى ترتكبها قطر ضد المعتقلين تعسفيا من قوات الأمن.

وقالت "السلبطى" فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر "أطالب المنظمات الحقوقية بالنظر إلى الانتهاكات فى قطر ضد المعتقلين تعسفيا لدى الأمن"، موجهة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة "شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه اللا محدود لكل المظلومين والمستضعفين اقسم بالله أنى ارى فيك خيرا".

منى السليطى، قطر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات القطرى،مواقع التواصل الاجتماعى (1)

منى السليطى، قطر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات القطرى،مواقع التواصل الاجتماعى (2)

منى السليطى، قطر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات القطرى،مواقع التواصل الاجتماعى (3)


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