منتخب بلجيكا يلغي تدريبه للمرة الثانية بسبب تفجيرات بروكسل

ألغى منتخب بلجيكا حصته التدريبية الثانية بسبب الهجمات الإرهابية التي تسببت في مقتل 31 شخصا على الأقل ببروكسل أمس الثلاثاء وأول أمس الاثنين.

الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم قد قرر إلغاء الحصة التدريبية ليوم الثلاثاء وذلك بسبب الهجمات وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كرة القدم ليست مهمة اليوم".

ويوم الأربعاء قد تم إلغاء الحصة التدريبية، وحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية فإن المنتخب سيخوض حصة قصيرة بعد الظهر.

في حين أن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن مارك فيلموتس مدرب بلجيكا ولاعبيه يطمحون لمواجهة البرتغال ورفضوا نقل المباراة لهناك.

الجدير بالذكر أن هناك عدة تقارير قد أشارت إلى أن الإرهاب قد يجعل بطولة يورو 2016 تقام من دون جماهير حرصا على سلامتهم.