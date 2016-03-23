كوريا الجنوبية تنشئ نظاما ذكيا للحجر الصحى للوقاية من فيروس زيكا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها ستنشئ نظاما ذكيا للحجر الصحى حتى نهاية هذا العام لمنع دخول الفيروسات التى تنقل الأمراض المعدية إلى البلاد من الخارج، وذلك تعقيبًا على ما أعلن أمس الثلاثاء، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس زيكا فى كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية جونج جين يوب قوله فى اجتماع طارئ عقد اليوم الأربعاء، فى البرلمان، أن الوزارة تعتزم إنشاء النظام الذكى للحجر الصحى، قائلا إنها تنظر فى إنشاء هذا النظام منذ تفشى مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) العام الماضى.

وأضاف جونج جين يوب، أن الحكومة ستواصل تشديد إجراءات الحجر الصحى ورش المبيدات فى مناطق محلية وتكشف عن المعلومات المعنية فى حينها لطمأنة الشعب

ويهدف النظام إلى التأكد من ارتفاع حرارة الجسم وجمع المعلومات ذات الصلة مثل جواز السفر.

وتعتقد السلطات الصحية أنه لا توجد إمكانية لانتشار فيروس زيكا من خلال البعوض على الرغم من اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس فى البلاد، حيث إن البلاد تخلو من البعوض حاليا.

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