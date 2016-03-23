المراكز الأمريكية تحذر الأطباء من عدوى زيكا أثناء الحمل والولادة

نصح مسؤولو الصحة فى الولايات المتحدة طاقم العاملين فى الحقل الطبى، بالاستعانة بمعدات الوقاية الاحترازية الأساسية أثناء التوليد للحيلولة دون انتقال عدوى زيكا الفيروسية إلى المواليد أو المحيطين.

وتنتشر عدوى زيكا بسرعة فى الأمريكتين ومنطقة الكاريبى وتنتقل أساسا بلدغات البعوض لكن الفيروس رصد فى سوائل الجسم، ومنها الدم والبول والسائل الأمنيوسى واللعاب مع رصد عدة حالات إصابة من خلال الاتصال الجنسى.

ولأن معظم حالات الإصابة بالفيروس لا تظهر عليها أى أعراض أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بمراعاة الاحتياطات الوقائية الأساسية باستمرار بغض النظر عن الاشتباه بحالات زيكا أو تأكيدها.

ومن بين هذه الإجراءات غسل الأيدى باستمرار واستخدام معدات الوقاية الشخصية، مثل الأقنعة والقفازات ومراعاة وسائل التعقيم عند الحقن مع الحرص عند التعامل مع معدات أو أسطح يشتبه بأنها ملوثة.

وتتبع مثل هذه الإجراءات أيضا للوقاية من انتقال جميع الفيروسات التى تنتشر عن طريق الدم مثل فيروس الإيدز والالتهاب الكبدى الوبائى "سى".

وقال الخبراء فى تقرير المراكز الأمريكية "إن الدراسات أوضحت أن العاملين فى حقل الرعاية الصحية لا يستخدمون معدات الوقاية اللازمة فى الحالات الروتينية متذرعين بأن هذه المعدات تعرقل إتقان أداء عملهم على الوجه الأكمل".

لكن نظرا للمخاطر النظرية المحتملة، قال خبراء المراكز الأمريكية "إن هذه الإجراءات تقى العاملين فى الحقل الطبى والمواليد من الإصابة بالفيروس أثناء الحمل والولادة".

وتفجرت عدوى زيكا الفيروسية فى البرازيل العام الماضى وهى تنتشر بسرعة فى دول بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى ما دفع منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى إلى إعلان حالة طوارئ عالمية تتعلق بالصحة العامة، ويرتبط فيروس زيكا بالعديد من حالات صغر حجم الرأس فى المواليد بالبرازيل.

وقال العلماء "إن لفيروس زيكا أيضًا صلة بمرض عصبى يسمى متلازمة جيلان باريه وهو اعتلال عصبى متعدد يصيب الجذور العصبية ثم ينتقل إلى الأعصاب المحيطة"، مشيرين إلى أن الدول التى شهدت تفشيا للفيروس ستشهد زيادة فى الحالات العصبية الخطيرة.

وجيلان باريه هو مرض نادر يهاجم فيه الجهاز المناعى أجزاء من الجهاز العصبى، وعادة ما يحدث ذلك بعد أيام من التعرض إلى فيروس أو بكتريا أو طفيل.

ولا يزال العلماء يجهلون الكثير عن الفيروس فيما يتعلق بما إذا كان يتسبب بالفعل فى حالة صغر حجم الرأس.

وقالت البرازيل إنها أكدت أكثر من 860 حالة من صغر حجم الرأس وتعتبر أن معظمها يرتبط بعدوى زيكا لدى الأمهات. وتبحث البرازيل فى أكثر من 4200 حالة مشتبه بها من صغر حجم الرأس.

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