محمد بن راشد يصدر مراسيم بتعيين وترقية قضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المراسيم رقم (5)، و(6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(10) لسنة 2016 بتعيين وترقية قضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين.

ونصّ المرسوم رقم (5) لسنة 2016 على أن يُرقّى إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أول، كُلٌ من قاضيي المحكمة الابتدائية: محمد عبيد سليمان حمد المطوع، وأحمد محمود محمد الحاج محمد إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أول، كما نصّ المرسوم رقم (6) لسنة 2016 على ترقية أشرف دسوقي علي الشوبكي، إلى بداية مربوط درجة قاضي استئناف، على أن يُعمل بهذين المرسومين اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015.

ووفقاً للمرسوم رقم (7) لسنة 2016، يُعيّن على بداية مربوط قاضي تمييز قاضيا محكمة الاستئناف: سامح إبراهيم محمد إبراهيم، ود. محسن إبراهيم محمد حسن، كما يُعيّن على بداية مربوط قاضي استئناف كُلٌ من: عاصم محمد رشاد السيد الصيفي، وحاتم أحمد أحمد موسى، ووليد أحمد نصر الجندي، وعبد الراضي عبد الرحيم حسن حسن.

ونصّ المرسوم ذاته على تعيين كُلٌ من: أحمد عبد القادر محمد أبو النيل، وهشام مصطفى علي بدران، ومحمد محمود محمد سلطان، وحسام الدين محمد حسن نعيم، واكثم عبدالوارث عبدالحليم عبدالله، قضاة في المحكمة الابتدائية على بداية مربوط قاضي ابتدائي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 28 ديسمبر 2015.

ونصّ المرسوم رقم (8) لسنة 2016 على أن يُرقّى إلى بداية مربوط الدرجة السادسة لوكيل نيابة أول، وكلاء النيابة العامة التالية أسماؤهم: عبدالله علي محمد سالمين السويدي، وخالد عبدالله أحمد عبدالرحمن القحطاني، وحسن صالح حسن صالح الظفير الظفيري، ومحمد حسين علي حسين الحمادي، وعلي محمد خاطر زاهد محمد حمادي، وجمال يوسف محمد شرفاء، وفريدة ثاني بخيت مبارك السويدي، وآمنة سيف حميد سلطان بوعصيبة، وبشائر عيسى محمد الحمادي، وأبوبكر أحمد عبدالله أحمد الحمادي، وهيفاء محمد عبدالرحمن المرزوقي، وميثاء علي مبارك علي، وأحمد راشد خميس راشد السويدي، ووليد عبدالعزيز محمد عبدالله النيباري، وأمينة منصور إبراهيم أهلي، حمد عبيد سعيد حمد بن فريش الكتبي، وإبراهيم عبدالله غانم سيف الزعابي، وآمنة جمعة حسن بوكتارة، وثريا عبدالرحيم عبدالكريم الزرعوني، وحنان محمد السيد أحمد الهاشمي، وناصر محمد سيف محمد الشحي، وكليثم عبدالله محمد حسن، وخلفان سيف خلفان سليمان الشامسي، وحسين يوسف أحمد علي عبدالله، وعيسى عبدالله جمعة علي الدوسري، وداود سليمان علي أحمد جمال الحمادي، وحسين محمد حسن تميم، وغانم عبدالله جمعة حميد بن جبر، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1 يناير 2016.

> ووفقاً للمرسوم رقم (9) لسنة 2016، يُعيّن مُفتشاً قضائياً بإدارة التفتيش القضائي على بداية مربوط الفئة (ب) كُلٌ من: عبدالله حامد عبدالله هلوله، وجمال علي توفيق سرحان، وحازم عبدالشافي أبوبكر محمد، ومصطفى حسن محمد خاطر، و يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 2 يناير 2016.

ونصّ المرسوم رقم (10) لسنة 2016، على أن يُنقل من شرطة دبي إلى محاكم دبي، كُلٌ من: سعود سالم سعود سعيد الجابري، وخالد عبيد محمد خلفان سعيد علي المطيوعي، وأحمد سعيد سليم راشد المزروعي، ووليد علي محمد عبيد خلفان البدواوي، وسيف علي محمد أحمد الشحي، ومحمد مهير سيف بنواس الكتبي، وفيصل جمعة خميس علي عبدالله العجمي، ويُعيّن كُلٌ منهم قاضياً في المحكمة الابتدائية على بداية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي، كما نصّ المرسوم نفسه على تعيين محمد حسين محمد سليمان عبدالله، على بداية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي.

وحدد المرسوم رقم (10) لسنة 2016 أقدمية القُضاة المُعيّنون بموجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي: سعود سالم سعود سعيد الجابري، خالد عبيد محمد خلفان سعيد علي المطيوعي، أحمد سعيد سليم راشد المزروعي، وليد علي محمد عبيد خلفان البدواوي، سيف علي محمد أحمد الشحي، محمد مهير سيف بنواس الكتبي، محمد حسين محمد سليمان عبدالله، فيصل جمعة خميس علي عبدالله العجمي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 12 يناير 2016، وتنشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية.

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