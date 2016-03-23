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محافظ الجيزة يصدر قرارًا نهائيًا بحظر سير «التوك توك» بمدينة 6 أكتوبر

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محافظ الجيزة يصدر قرارًا نهائيًا بحظر سير «التوك توك» بمدينة 6 أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارًا نهائيًا بحظر سير «التوك توك» بمدينة 6 أكتوبر


> أصدر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة قرارا اليوم الأربعاء بحظر سير التوك توك داخل مدينة 6 أكتوبر.

جاء القرار في إطار التنسيق الدائم بين المحافظة وجهاز مدينة 6 أكتوبر لوضع ضوابط للمركبات التي تعمل بالمدينة.

وقال المحافظ أن الهدف من القرار هو الحفاظ علي الطابع الحضاري للمدينة وعدم تحويلها لمنطقة عشوائية وأيضا الحفاظ علي أرواح المواطنين حيث تتسبب هذه الوسيلة في الكثير من الحوادث .

وكلف الدالي الإدارة العامة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التوك توك الذي يتم ضبطه والمصادرة الفورية وتطبيق قرارات المحافظة الصادرة.

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