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أمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر: الإخوان ما زالوا يشعلون الفتن

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أمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر: الإخوان ما زالوا يشعلون الفتن أمين عام بيت العائلة المصرية بالأقصر: الإخوان ما زالوا يشعلون الفتن
قال الشيخ محمد الرملى حسين الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالأقصر، إن فلول جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين إليها، ما زالوا يشعلون الفتن داخل المجتمع المصرى فى كل مكان، وأن إشعال الفتن هو سلاحهم الآن، وهناك بعض المشاكل الطائفية التى يحاول بيت العائلة إنهاؤها، سببها هؤلاء الذين يكرهون الوطن الذى يأويهم ويسعون جاهدين لهدمه.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده أعضاء بيت العائلة المصرية بالأقصر بالمقر الإدارى، وحضره القس أرمانيوس فريد راعى كنيسة السيدة العذراء، والأمين المساعد لبيت العائلة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور منير الشعولى وعدد كبير من الأعضاء، وذلك لمناقشة تقسيم اللجان داخل البيت حتى يتم تفعيل العمل فى كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وناقش الأعضاء الاستعدات للاحتفال بيوم اليتيم وتكريم بعض الشخصيات البارزة بالمحافظة.

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مصر 365

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