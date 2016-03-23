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كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة تستضيف المتحدث العسكري

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استضافت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فى لقاء مفتوح مع دراسى الكلية من ضباط الشرطة المدنية .

وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة،  على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”  منذ قليل،  إن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل تحقيق الأمن والإستقرار للشعب المصرى العظيم .

و تناول اللقاء عناصر رئيسية شملت ( دور الإعلام العسكرى فى مجابهة حروب الجيل الرابع وحرب المعلومات – تكامل العلاقة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن – حسن الخلق بمفهومه الشامل وأثره فى الإرتقاء بمستوى عناصر الكفاءة القتالية ودوره فى صنع الظهير الشعبى للجيش والشرطة – أهم التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية التى تواجه الأمن القومى المصرى ) .

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