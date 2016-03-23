الخارجية الألمانية: الأسد لا يمكن أن يصبح رئيسًا مقبولًا لجميع السوريين

اعتبر وزير الخارجية الألماني “فرانك فالتر شتاينماير”، أن الرئيس السوري بشار الأسد “ليس شخصية مقبولة” لجميع السوريين لشغل منصب الرئيس المستقبلي للبلاد.

وقال “شتاينماير”، اليوم الأربعاء، في تصريحاتٍ لوكالة “إنتر فاكس” الروسية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قبل بدء زيارته إلى موسكو، “إنني شخصيًا لا أتصور، مع الأخذ بعين الاعتبار سقوط 250 ألف قتيلًا، ونزوح 12 مليون لاجئ، أن يصبح الأسد شخصية مقبولة لجميع مجموعات السكان السوري”.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن يتوصل السوريون أنفسهم إلى اتفاق بشأن المستقبل السياسي لسوريا بأنفسهم.

واعتبر “شتاينماير”، أن سحب روسيا قواتها من سوريا بشكلٍ جزئي يمكن أن يعطي دفعة جديدة للمفاوضات السلمية في جنيف، معربًا عن أمله في أن تستفيد دمشق من هذه الفرصة لإجراء مفاوضات جادة حول عملية سلمية للانتقال السياسي مع الحفاظ على كيان الدولة في سوريا وآفاق التعايش السلمي لمختلف مجموعات السكان.

وأكد وزير الخارجية، أن برلين لا تتوقع أن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم قريبًا، مستبعدًا وجود صلة بين عودة اللاجئين وقرار روسيا سحب قواتها من سوريا.