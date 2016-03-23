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وزير داخلية لبنان يحذر من وجود ثغرات أمنية فى مطار بيروت

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وزير داخلية لبنان يحذر من وجود ثغرات أمنية فى مطار بيروت وزير داخلية لبنان يحذر من وجود ثغرات أمنية فى مطار بيروت

حذر وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق من وجود ثغرات أمنية فى مطار بيروت الدولى بلبنان، وذلك عقب اختراق الإرهابيين لمطار بروكسل.

ونقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن المشنوق- الموجود فى العاصمة البريطانية لندن- قوله الأربعاء، أنه سيعطى الأولوية فور عودته إلى بيروت لمعالجة الثغرات الأمنية فى مطار بيروت.

واشتكى المشنوق من أن التجاوب كان محدودا فى مجلس الوزراء الذى لم يأخذ فى الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة مطار بيروت الدولية.

وقال أنه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وأعطاه التعليمات بضرورة رفع الجهوزية الأمنية فى مطار بيروت، بالإضافة إلى الطلب من مختلف الأجهزة الأمنية رفع درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الاحترازية.

وقام المشنوق الذى يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، ووفد أمنى بجولة على مطار لندن سيتى لمعاينة التجهيزات المتطورة فيه.
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