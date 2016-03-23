رود كرول لـ في الجول: هذا ما جذبني في حازم إمام عندما رأيته لأول مرة

بصوت سعيد جدا، استقبل مدرب الإفريقي التونسي، الهولندي رود كرول السؤال عن حازم إمام، الذي كان قد ضمه لأول مرة لمنتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الإفريقية ثم المنتخب الأول في كأس الأمم في العام التالي.

اللاعب الأسطوري للطواحين الهولندية والمدرب الفائز مع المنتخب الأوليمبي المصري بدورة الألعاب الإفريقية 1995 فضلا عن البطولة الآفرو الأسيوية وكأس مصر مع الزمالك، كان له فضلا كبيرا في انطلاق مشوار الثعلب الصغير مع المنتخبات الوطنية.

ويقول رود كرول لـFilGoal.com عن حازم إمام: "عندما رأيته لأول مرة، جذبتني قدرته على الخلق في الملعب".

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وأضاف "كان يرى الملعب بشكل رائع، وكان مراوغا جيدا جدا بالتأكيد".

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