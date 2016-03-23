دراسة يابانية: السوشى يحد من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

نتائج جديدة كشفت عنها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة بشأن السوشى، وهو أكلة يابانية شهيرة، يتم إعدادها باستخدام الأرز، بالإضافة لشرائح السمك النيئة أو المأكولات البحرية أو بيض السمك.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون فى المركز الوطنى للصحة العالمية والطب فى طوكيو، إلى أن تناول السوشى بشكل منتظم يحد نظريا من خطر الوفاة المبكرة الناجم عن الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهى أمراض خطيرة تحتل قائمة مسببات الوفاة فى العالم حاليًا.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه النتائج بعد إجراء دراسة شملت 36 ألف رجل و43 ألف امرأة، يتراوح أعمارهم بين 45 و75 عاما، وكشفت النتائج أن اتباع الحمية الغذائية اليابانية يساهم فى تعزيز الصحة بشكل عام، حيث إنها غنية بالحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان ومنتجات الصويا، وهى جميعا أكلات صحية ثبت أنها تقلل من فرص الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 15%.

ونشرت هذه النتائج اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جامعة هارفارد

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>وأكدت دراسة حديثة لجامعة هارفارد الأمريكية هذه النتائج، مشيرة إلى أن اتباع حمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والأسماك والحبوب وزيت الزيتون يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وألزهايمر والشلل الرعاش.

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