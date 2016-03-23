"التعليم" تكذب عصام حجى: اسمه موجود بصفحة 58 فى كتاب التربية الوطنية

نفت وزارة التربية والتعليم ما نشره الدكتور عصام حجى، العالم المصرى، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول حذف اسمه من كتاب التربية الوطنية للصف الأول الثانوى، مؤكدة أن اسم العالم المصرى موجود فى الصفحة رقم 58 من الكتاب نسخة 2015، 2016، تحت درس بعنوان "عقول مصرية وإنجازات عالمية".

وقال مصدر مسئول، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الكتب تم تطويره العام الماضى، وتضمن بعض الشخصيات المصرية التى حققت إنجازات عالمية، موضحاً أن اسم الدكتور عصام حجى موجود من العام الماضى فى كتاب التربية الوطنية، ولم يتم حذفه أو رفعه.

وأوضح المصدر، أن كتب العام الدراسى المقبل 2016، 2017 لم يتم طباعتها من الأساس، مشيراً إلى أنها فى مرحلة التعديل والتنقيح، لافتاً إلى أن مركز المناهج لم ينته بعد من مراجعة المناهج، حيث إن اللجان التى كلفها الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم لمراجعة المناهج الدراسية، لم تنته بعد من أعمالها.

وتحدث الدرس عن مسيرة العالم المصرى، بدءاً من المرحلة التى حصل فيها على بكالوريوس علم الفلك من جامعة القاهرة واستكمال دراسته فى باريس وحصوله على الماجستير فى علم الفضاء عام 1999 والدكتوراه، وذكرت الكتاب فى نفس الصفحة بعض العبارات التى تحث الطلاب على الاقتداء بالعلماء قائلة، "احرص على الاعتزاز بالعلماء المصريين واقتد بهم".

>وكان عالم الفضاء المصرى، عصام حجى، المستشار العلمى السابق للرئيس المؤقت عدلى منصور، قال فى صفحته عبر "فيس بوك"، إن اسمه وسيرته الذاتية تم حذفهما من قائمة العلماء المصريين فى كتاب مادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى.

>وكتب حجى "وأنا أبحث بذهول فى صحة خبر إزالة اسم د. البرادعى من كتاب التاريخ اكتشفت أنه تمت إزالة اسمى وسيرتى الذاتية أيضا من قائمة العلماء المصريين فى كتاب التربية الوطنية من مقرر أولى ثانوى، كل الشكر والتقدير للزملاء القائمين على تطوير التعليم فى بلدنا الغالية وعسى أن تكون هذه الخطوة هى المساهمة المنتظرة فى مجال تحسين المناهج".

http://www.youm7.com/story/2016/3/23/عصام-حجى--حذف-اسمى-من-قائمة-العلماء-فى-كتاب-التربية-الوطنية-/2641932#

عصام حجى: حذف اسمى من قائمة العلماء فى كتاب التربية الوطنية بأولى ثانوى