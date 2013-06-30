نجمات عرب بمكياج حيادي

بعد عرض الحلقة الأولى من نجمات هوليوود بدون مكياج، إليك اليوم أبرز صور نجمات العرب بمكياج حيادي.

دائماً ما نرى نجمتنا المفضّلة بأبهى وأجمل حلّة، ويلفتنا كثيراً مكياجها، فنتساءل عن اختصاصيّة التجميل، ونشكر لمساتها المبدعة التي بهرتنا بالمكياج والألوان.

وبما أنّ النجمات هنّ مثلنا، لهنّ الحق بالظهور أيضاً بمكياج خفيف أو بدون مكياج ، لإراحة بشرتهنّ من الأضواء والتعب طوال أيّام العمل، وللتمتّع بحياتهنّ الشخصيّة على طريقتهنّ الخاصّة.

في هذا الموضوع، ستُشاهدين نجماتك من دون مكياج وبمكياج حيادي ، ومع أخطاء تجميليّة أيضاً.

شاهدي الصور، وأخبرينا ما إذا كنت تتوقّعين نجمتك بهذه الصور، وشاركينا رأيك بهذا الأمر.