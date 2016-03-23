توقف حركة المرور أعلى كوبرى الطاهرة بمنطقة السواح بعد تعطل سيارة

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أعلى كوبرى الطاهرة بمنطقة السواح بالقاهرة، بسبب عطل فى سيارة، مما أدى إلى توقف حركة المرور أمام القادم من ميدان الجيلانى، وفى طريقه إلى مطلع الكوبرى وصولا إلى جسر السويس، حيث انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقى الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بسيارة معطلة كوبرى الطاهرة بالسواح، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

توقف حركة المرور أعلى دائرى المعادى بسبب حادث تصادم 3 سيارات

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