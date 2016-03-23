توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأربعاء، بشكل محدود شمال قطاع غزة بفلسطين.وأفادت مصادر محلية أن سبع جرافات عسكرية توغلت عشرات الامتار انطلاقا من بوابة زيكيم العسكرية شمال بلدة بيت لاهيا بحماية دبابة "ميركافا" وشرعت بأعمال تجريف قرب السياج الحدودى العازل.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو انفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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