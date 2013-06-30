3 خلطات جديدة للشعر الجاف

يتعرض الشعر إلى عدد من المشاكل التي تتركه جافاً تالفاً ومجهداً وذلك بسبب عدة عوامل تتنوع بين المياه، أو الرطوبة. بالإضافة إلى حرارة الجو أو أدوات التمليس. كذلك فإنّ مستخصرات العناية بالشعر الكيمائية المكونات قد تكون قاسية على الشعر ومع الوقت قد تؤدي إلى إتلافه. ولكن المستحضرات المستخلصة من الأعشاب والزيوت الطبيعية قد تساعد شعركِ، وتعيد إليكِ الحيوية والبريق مرة أخرى.

الصبار للشعر المتساقط

* حضري3 ملاعق صغيرة من خلاصة الصبار المائية مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وقومي بعمل السيروم التالي.

* ذوّبي العسل مع خلاصة الصبار المائية، ثم ضعي السيروم على جذور الشعر بعد غسله جيداً بالشامبو، اتركي السيروم لمدة ساعة، ثم كرري استخدام السيروم لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تحصلي على نتائج ملحوظة. لا يتميز هذا السيروم الطبيعي بأنه يعالج تساقط الشعر فحسب، بل يساعد أيضاً في القضاء على القشرة، وتقوية بصيلات الشعر وتغذيتها.

الزيوت للشعر شديد الجفاف

* جهزي القليل من زيت السمسم وملعقة صغيرة من زيت زيتون و½ ملعقة صغيرة لانولين وهو مادة مليّنة للشعر.

* قومي بخلط الزيوت وضعيها على نار هادئة ثم أضيفي اللانولين، وحركيهم حتى يتكون مزيج ، وفي النهاية أضيفي زيت الزيتون وحركيهم، ثم ارفعيهم على النار.

والآن الخليط جاهز قومي بوضعه على الشعر خصوصاً على الجذور وهو دافئ، ثم اتركيه من ساعة إلى ثلاث ساعات. احتفظي بباقي الخليط في الثلاجة واستخدميه مرتين أسبوعياً مع المواظبة حتى تحصلي على شعر أكثر ليونة ونعومة.



الطين المغربي لشعر ناعم ولامع

* احضري 3 معالق كبيرة من الطين المغربي مع ملعقة صغيرة زيت ورد وملعقة صغيرة ماء ورد.

* أضيفي زيت الورد للطين وامزجيهم جيداً، ثم أضيفي ماء الورد حتى يصبح الخليط لزجاً ومتناسقاً، ثم ارفعيه على النار قليلاً حتى يصبح دافئاً. واحفظي الخليط في علبة أو برطمان زجاجي ورجيه جيداً، ثم استخدميه على الشعر بعد غسله واتركيه لمدة 20 دقيقة.